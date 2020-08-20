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В России зарегистрировано 4 785 новых больных COVID-19

Ирина Егорова
10:41 20.08.2020
Из них 23% пациентов не имели клинических проявлений болезни.
В России зарегистрировано 4 785 новых больных COVID-19
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

За минувшие сутки в России выявлено 4 785 зараженных коронавирусом. Общее число заболевших с начала распространения эпидемии в нашей стране насчитывает 942 106 пациентов, сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Темп прироста составил 0,5%.

Новые случаи заболевания выявлены в 83 субъектах России. Двадцать три процента пациентов не имели клинических проявлений болезни.

Напомним, что Россия стала первой страной, где была зарегистрирована вакцина от коронавируса. «Спутник V» был разработан Министерством обороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. О желании приобрести разработанную в России вакцину от коронавирусной инфекции заявили в двадцати государствах мира. 

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