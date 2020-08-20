Определена лучшая «валюта-убежище»

Несмотря на снижение доллара по отношению к другим мировым валютам, эксперты признали американские деньги лучшей «валютой-убежищем», передает CNBC.

Экономисты предполагают, что низкие ставки в США создают определенные выгоды для инвесторов, из-за чего доллар становится предпочтительнее японской иены и швейцарского франка. Например, инвесторы могут занимать доллары и вкладывать в высокодоходные активы для получения процентной разницы.

Тем не менее, стоит учитывать, что политическая неопределенность в США может обернуться риском для доллара.

К концу года официальный курс доллара должен вернуться к отметке в 60 рублей. Раньше, каждый новый кризис выводил курс доллара на новую высоту, с которой он уже не опускался. Сейчас видны незначимые колебания с точки зрения золотовалютных резервов для Банка России, что может быть фундаментом для укрепления отечественной валюты.