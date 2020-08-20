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Танкер с топливом столкнулся с баржей в Китае

Светлана Головина
10:15 20.08.2020
По информации СМИ, 14 человек считаются пропавшими без вести.
Танкер с топливом столкнулся с баржей в Китае
© Фото: CCTVAsiaPacific, twitter

В Китае на реке Янцзы произошло мощное столкновение танкера, в трюме которого находились три тысячи тонн бензина, с баржей.

На кадрах с места происшествия видно, что судно с топливом моментально вспыхнуло как спичка. Баржа затонула.

Уточняется, что всего на борту обоих судов находились 17 членов экипажа.

Спасателям удалось вызволить из воды только троих, остальные 14 считаются пропавшими без вести, пишет местное издание Sohu.

На данный момент поисковая операция продолжается.

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