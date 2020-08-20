В Мексике заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса
Власти Мексики сообщили о желании приобрести российский препарат как можно скорее.
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В Мексике сообщили о заинтересованности государства в максимально скором получении вакцины от коронавирусной инфекции российской разработки.
Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел страны Марсело Эбрард.
Глава мексиканского МИД рассказал, что обсуждение первой в мире вакцины от COVID-19 было поднято в рамках беседы на встрече с российским послом Виктором Коронелли.
«Я выразил нашу заинтересованность в проведении третьей фазы», - указал он на официальном аккаунте в Twitter.
Ранее сообщалось, что российский препарат «Спутник V» выразили желание приобрести более двадцати стран мира. В настоящее время на заводе в Подмосковье уже произведено свыше 15 тысяч доз вакцины.