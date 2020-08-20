В Мексике заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса

В Мексике сообщили о заинтересованности государства в максимально скором получении вакцины от коронавирусной инфекции российской разработки.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел страны Марсело Эбрард.

Глава мексиканского МИД рассказал, что обсуждение первой в мире вакцины от COVID-19 было поднято в рамках беседы на встрече с российским послом Виктором Коронелли.

«Я выразил нашу заинтересованность в проведении третьей фазы», - указал он на официальном аккаунте в Twitter.

Ранее сообщалось, что российский препарат «Спутник V» выразили желание приобрести более двадцати стран мира. В настоящее время на заводе в Подмосковье уже произведено свыше 15 тысяч доз вакцины.