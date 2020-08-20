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Бывший юрист ФБР признался в подделке улик по делу о «сговоре» Трампа с РФ

Анна Берестовая
00:02 20.08.2020
Экс-сотрудник Федерального бюро расследований сообщил, что изменял текст в послужившем уликой электронном письме.
Бывший юрист ФБР признался в подделке улик по делу о «сговоре» Трампа с РФ
© Фото: Chris Kleponi, Pool via CNP Consolidated News Photos, Globallookpress

Документы, ставшие основанием для начала расследования вокруг якобы существующего сговора между американским лидером Дональдом Трампом и Россией, оказались поддельными. Такую информацию раскрыл бывший юрист ФБР Кевин Клинсмит.

Специалист признался, что добавил ранее отсутствующий текст в электронное письмо, которое затем послужило основанием для выдачи ордера на слежку за советником избирательной кампании действующего президента США Картером Пейджем.

Соответствующее заявление Клинсмит сделал на заседании окружного суда Вашингтона, прошедшем в среду в онлайн-формате.

Санкции, которые последуют в ответ на правонарушение юриста, будут определены 10 декабря.

Расследование «связей» между Дональдом Трампом и Россией было инициировано после победы первого на президентском голосовании в Соединенных Штатах в 2016 году. В рамках данного дела Россия обвинялась во вмешательстве в ход выборов. Сам Трамп неоднократно отрицал «сговор» с РФ. Власти Российской Федерации, в свою очередь, подчеркивали, что никогда не вмешивались во внутренние дела других государств.

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