Новак: спрос на нефть восстановился до 90% от начала падения

Запасы коммерческой нефти в РФ впервые снизились относительно среднего пятилетнего уровня. Как сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, спрос на топливо восстановился на 90% к уровню, который был до начала пандемии.

«С учетом того, что запасы впервые показали снижение относительно среднего 5-летнего значения, мы вошли в стадию снижения запасов», - отметил министр в интервью «Россия 24».

Новак отметил, что страны, которые входят в ОПЕК+, в июле снизили добычу на 3-3,5 миллиона баррелей в сутки, в том числе в США - на 2 миллиона б/с. По словам главы Минэнерго, это является серьезным вкладом в балансировку рынка, что позволяет смотреть на будущее с оптимизмом.

«Это все с учетом того, что восстанавливается спрос как в авиаперевозках, так и в мобильности населения. Потребление авиакеросина выросло, автобензина и дизтоплива восстановилось примерно до уровня 85% от того, который был до кризиса. А падение составляло почти 70%», - рассказал Новак.

Министр добавил, что за период пандемии COVID-19 запасы нефти значительно выросли, но многое будет зависеть от восстановления экономики, от темпов роста потребления и от того, придет ли в Россию вторая волна пандемии.