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Ефремов уехал на очередное заседание суда

Ирина Егорова
09:55 19.08.2020
Медицинских противопоказаний для участия Ефремова в судебном слушании нет.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Михаил Ефремов выехал в суд на очередное заседание по делу о смертельном ДТП в центре столицы. 

На кадрах видно, как актер выходит из квартиры своего дома и спускается на первый этаж в сопровождении сотрудников ФСИН. Актера доставили в суд сотрудники ФСИН на служебном автомобиле. На Ефремове, как и вчера, черный пиджак и медицинская маска.

Медицинских противопоказаний для участия Ефремова в судебном слушании нет. 

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