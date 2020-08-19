Ефремов уехал на очередное заседание суда

Михаил Ефремов выехал в суд на очередное заседание по делу о смертельном ДТП в центре столицы.

На кадрах видно, как актер выходит из квартиры своего дома и спускается на первый этаж в сопровождении сотрудников ФСИН. Актера доставили в суд сотрудники ФСИН на служебном автомобиле. На Ефремове, как и вчера, черный пиджак и медицинская маска.

Медицинских противопоказаний для участия Ефремова в судебном слушании нет.