Назван способ ускорить работу смартфона

Виджеты на рабочем столе смартфона часто тормозят его работу. Сделать телефон более быстрым и «сообразительным» можно за счет удаления старых, тяжелых приложений, чистка хранилища, посоветовал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

Сделать более эффективной работу гаджета можно за счет изменения настроек системы, передает агентство «Прайм».

Также на работоспособность смартфона можно повлиять, если вовремя проводить его чистку. Так как, одна из главных причин снижения эффективности работы устройства заключается в недостатке памяти и «засорении» ненужными файлами и приложениями. В случае, если телефон уже не новый, то можно отключить в настройках эффекты, анимации, которые тоже замедляют работу устройства.