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Мятежники заявили о закрытии границ Мали

Ирина Егорова
08:43 19.08.2020
Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам.
Мятежники заявили о закрытии границ Мали
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

С 19 августа Мали закрывает все воздушные и наземные границы. Об этом сообщил представитель военных мятежников Исмаэль Ваг в эфире телеканала ORTM 1. Отмечается, что границы будут закрыты до дальнейшего уведомления. Также введен комендантский час.

«Комендантский час будет введен с 21.00 до 05.00», - цитирует телеканал слова Исмаэля Вага.

Устроившие мятеж в Мали военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам. По словам представителя мятежников, военные «заинтересованы в стабильности страны».

Также ранее президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта после ареста военными мятежниками объявил о своей отставке.

«Я им подчинился, поскольку я не хотел, чтобы была пролита кровь ради того, чтобы я удержался у власти», - пояснил он.

Глава государства занимает свой пост с 2013 года.

Мятеж в Мали начался на военной базе недалеко от столицы Бамако. Мятежники заявили, что арестовали президента Ибрагима Бубакара Кейта, премьер-министра Бубу Сиссе, а также ряда министров. 

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