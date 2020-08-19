Мятежники заявили о закрытии границ Мали

С 19 августа Мали закрывает все воздушные и наземные границы. Об этом сообщил представитель военных мятежников Исмаэль Ваг в эфире телеканала ORTM 1. Отмечается, что границы будут закрыты до дальнейшего уведомления. Также введен комендантский час.

«Комендантский час будет введен с 21.00 до 05.00», - цитирует телеканал слова Исмаэля Вага.

Устроившие мятеж в Мали военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам. По словам представителя мятежников, военные «заинтересованы в стабильности страны».

Также ранее президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта после ареста военными мятежниками объявил о своей отставке.

«Я им подчинился, поскольку я не хотел, чтобы была пролита кровь ради того, чтобы я удержался у власти», - пояснил он.

Глава государства занимает свой пост с 2013 года.

Мятеж в Мали начался на военной базе недалеко от столицы Бамако. Мятежники заявили, что арестовали президента Ибрагима Бубакара Кейта, премьер-министра Бубу Сиссе, а также ряда министров.