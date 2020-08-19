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Следователи в Курской области проверят историю о пациентке, которая очнулась в морге

Ирина Егорова
08:26 19.08.2020
Женщина поступила в центральную районную больницу с подозрением на непроходимость кишечника. Ей провели операцию, после которой у пациентки произошла клиническая смерть. Ее  переместили в морг, где она очнулась на следующее утро. 
Следователи в Курской области проверят историю о пациентке, которая очнулась в морге
© Фото: Stewart Goldstein, Medicimage, Global Look Press

Следователи в Курской области проверят историю с пациенткой в Горшеченской ЦРБ, которой констатировали смерть пациентки и отправили ее в морг, где она очнулась.

Проверку по факту произошедшего начал областной комитет здравоохранения.

В настоящее время пациентка находится в Курской областной клинической больнице под наблюдением врачей, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, передает РИА Новости. 

Ранее сообщалось, что женщина поступила в центральную районную больницу с подозрением на непроходимость кишечника. Ей провели операцию, после которой у пациентки произошла клиническая смерть.  Женщину реанимировали 40 минут, в конце концов эти действия были признаны безуспешными. Все приборы указывали на ее смерть, отсутствовали пульс и дыхание. Ее переместили в морг, где она очнулась на следующее утро. По словам врача, пациентка могла впасть в летаргический сон или ее организм таким образом отреагировал на лекарства или наркоз.

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