Следователи в Курской области проверят историю о пациентке, которая очнулась в морге

Следователи в Курской области проверят историю с пациенткой в Горшеченской ЦРБ, которой констатировали смерть пациентки и отправили ее в морг, где она очнулась.

Проверку по факту произошедшего начал областной комитет здравоохранения.

В настоящее время пациентка находится в Курской областной клинической больнице под наблюдением врачей, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что женщина поступила в центральную районную больницу с подозрением на непроходимость кишечника. Ей провели операцию, после которой у пациентки произошла клиническая смерть. Женщину реанимировали 40 минут, в конце концов эти действия были признаны безуспешными. Все приборы указывали на ее смерть, отсутствовали пульс и дыхание. Ее переместили в морг, где она очнулась на следующее утро. По словам врача, пациентка могла впасть в летаргический сон или ее организм таким образом отреагировал на лекарства или наркоз.