Два небесных феномена попали на снимок NASA

Два одновременно происходящих атмосферных феномена - северное сияние и свечение неба -запечатлели астронавты NASA.

Фотографию опубликовали в Instagram.

На изображении видно, как волнистые зеленые пучки северного сияния с красными вершинами, кажется, пересекают приглушенную красно-желтую полосу свечения. Восходящее солнце позади конечности Земли добавляет фотографии темно-синий цвет к горизонту.

Два самых красочных явления верхних слоев атмосферы сошлись в небе на рассвете 16 марта 2020 года. В это время МКС пролетала над южной Аляской. У этих явлений разная природа: свечение - это реакция кислорода, азота и других молекул, а северное сияние образуется от взаимодействия между энергией солнца и магнитным полем Земли.

Однако эти явления происходят на одинаковой высоте.