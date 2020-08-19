Убивающая жара: в Токио в августе погибли 103 человека

С начала августа из-за жары в Токио погибли 103 человека, сообщает телеканал NHK. Большинство погибших - люди пожилого возраста, старше 70 лет. Многие японцы погибли в своих домах и квартирах, где не были установлены кондиционеры. Это говорит о том, что тепловой удар можно получить не только на улице, но и в помещении.

Всего по Японии, согласно данным пожарной охраны, выполняющей функции скорой помощи, за прошлую неделю были госпитализированы почти 13 тысяч человек, 30 человек скончались.

С начала месяца жара в Японии бьет все исторические рекорды. В городе Хамамацу префектуры Сидзуока зафиксировали +41,1 градуса. Это первый случай с 2018 года, когда столбик термометра поднялся выше 40 градусов. До конца недели ослабления жары не будет, предупреждают синоптики.