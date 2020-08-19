Амстердам рискует рухнуть в воду

Один из самых популярных у туристов городов - Амстердам - может рухнуть в воду. Много лет здесь не проводились работы по реконструкции и ремонту зданий - дома и мосты обветшали. Вдоль водных путей появляются трещинки и воронки, берега каналов постепенно исчезают, рушатся стены причалов.

Хоть и большой туристический поток из-за пандемии COVID-19 немного стих, в столице Нидерландов все равно много людей. Восстановление инфраструктуры будет стоить голландцам многие миллионы долларов и годы на реконструкцию. Но, если не предпринять мер сейчас, то часть красивой средневековой инфраструктуры, которая делает Амстердам таким популярным местом, может быть потеряна.