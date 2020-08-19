Колит, гастрит, язва: почему Роспотребнадзор не рекомендует яблочную монодиету

Яблочная монодиета может быть опасна для здоровья, так как организм получает слишком много клетчатки. Из-за этого обостряются колиты, язва и гастрит. А фруктовая кислота в большом количестве провоцирует запуск воспалительных процессов в желчном пузыре.

Несмотря на это, в яблоках содержится много полезных микроэлементов для организма: витамины группы В, бета-каротин, аскорбиновую кислоту, флавоноиды. А косточки яблок богаты «противораковым» веществом, но в большом количестве оно ядовито, передает РИА Новости.

Из пользы яблок можно выделить еще и то, что в кожуре содержатся фитохимические вещества, обладающие противовоспалительным действием, а также пектин, улучшающий пищеварение.

Нежелательным избыточное употребление яблок считается для людей с сахарным диабетом и с ожирением, отмечалось ранее.