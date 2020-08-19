Для россиян подорожали кредиты и подешевели вклады
За первую половину 2020-го чистая прибыль банков составила 630 млрд. рублей, что на 70 млрд. выше того же периода прошлого года.
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Ставки по депозитам на потребительские кредиты на фоне кризиса выросли в среднем в 2,5 раза.
Как пишут «Известия», средние минимальные ставки по займам для клиентов «с улицы» составили в 2020 году 9,3%, а по вкладам - 3,9%.
Прошлый год, отмечает аналитическая компания FrankRG, был наиболее удачным для банковской с точки зрения чистой прибыли. В общей сложности банки заработали 1,7 триллиона рублей, что на 73% больше, чем в 2018 году.
Только за первую половину 2020-го чистая прибыль банков составила 630 миллиардов рублей. Это на 70 миллиардов выше сопоставимого показателя прошлого года.