Джо Байден объявлен кандидатом в президенты США от Демократической партии
На сегодняшний день Байден уже преодолел минимально необходимый порог голосов.
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Во вторник, 18 августа, Демократическая партия Соединенных Штатов официально утвердила кандидатуру Джо Байдена в качестве своего представителя на президентских выборах.
Решение о выдвижении политика было принято на общенациональном съезде в висконсинском Милуоки.
В общем голосовании участвовали делегации всех штатов и территорий. Событие проходило в виртуальном формате в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции.
В настоящий момент Байден уже прошел наименьший порог, набрав 2 374 голоса.
Ранее сообщалось, что за кандидатуру Джо Байдена в настоящее время готовы были бы отдать свои голоса 48% избирателей, а за действующего президента США Дональда Трампа – 45%.