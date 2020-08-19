Джо Байден объявлен кандидатом в президенты США от Демократической партии

Во вторник, 18 августа, Демократическая партия Соединенных Штатов официально утвердила кандидатуру Джо Байдена в качестве своего представителя на президентских выборах.

Решение о выдвижении политика было принято на общенациональном съезде в висконсинском Милуоки.

В общем голосовании участвовали делегации всех штатов и территорий. Событие проходило в виртуальном формате в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции.

В настоящий момент Байден уже прошел наименьший порог, набрав 2 374 голоса.

Ранее сообщалось, что за кандидатуру Джо Байдена в настоящее время готовы были бы отдать свои голоса 48% избирателей, а за действующего президента США Дональда Трампа – 45%.