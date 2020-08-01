«Думали, это канализация»: отдыхающие на алтайской турбазе, где обнаружили мертвую семью, рассказал подробности произошедшего

Отдыхающие на туристической базы на Алтае, где 31 июля была найдена мертвой семья из четырех человек, ощущали неприятный запах, однако думали, что это канализация.

«Чувствовали запах, но думали что это канализация, а он с каждым днем все сильнее и сильнее», - сообщили двое мужчин.

В пятницу, 31 июля, на базе отдыха близ озера Ая в Алтайском крае были обнаружены трупы четырех человек, в том числе детей 12 и 16 лет. Как позже выяснилось, все погибшие являются членами одной семьи.

Жуткая находка была сделана в день выселения туристов: дверь в жилище семьи никто не открывал, на стук реакции не было и администрация турбазы проникла внутрь самостоятельно.

Как информирует СК РФ по Алтаю, по факту обнаружения тел было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Сейчас следователи устанавливают причину смерти членов семьи.

Отмечается, что явных признаков криминального характера произошедшего не обнаружено. Согласно одной из версий, люди погибли в результате отравления.