Беременность в разы повышает риск тяжелого течения COVID-19

Беременность многократно увеличивает уязвимость женского организма для развития тяжелого течения коронавирусной инфекции. Соответствующие выводы были сделаны на основе последних исследований ученых мира.

Так, в соответствии с июньскими данными Центра по контролю и профилактике заболеваний США, беременные, по зарегистрированной в Соединенных Штатах статистике, имели на 50% больше шансов оказаться в отделении интенсивной терапии по сравнению с другими женщинами их возраста. Кроме того, они на 70% чаще подключались к аппаратам ИВЛ.

Согласно информации Агентства общественного здравоохранения Швеции, ждущие или только что родившие ребенка женщины попадали в отделения интенсивной терапии в шесть раз чаще.

Профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины ДВФУ Галина Рева объяснила, что во время беременности организм сам по себе испытывает дополнительную нагрузку, а еще большее ее усиление, происходящее при заражении COVID-19, ведет к увеличенным рискам.

Помимо этого, естественное уменьшение легочного объема и рост свертываемости крови, происходящий перед родами, может грозить повышенным тромбообразованием. Опасность в таком сценарии могут представлять даже сами лекарства от вируса, так как они способны негативно сказаться на развитии плода. Об этом пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что лишний вес при инфицировании коронавирусом может способствовать повышенному воспалению зараженных органов и увеличить вероятность летального исхода заболевания.