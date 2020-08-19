Воспитанники суворовского училища Тверское готовятся к новоселью

У старейшего в России суворовского училища - Тверского - появилось новое здание. Первого сентября воспитанники учебного заведения встретят в новом учебном комплексе. До этого получать знания им приходилось в зданиях еще 1940-х годов. Сейчас все изменится. Все корпусы оснащены, что называется, по последнему слову техники. Завершающий этап грандиозной стройки проинспектировал заместитель министра обороны Тимур Иванов. Он и подтвердил почти 100-процентную готовность важнейшего объекта.

Самое первое суворовское училище, образованное еще в 1943 году в городе Калинин, ныне - Тверь, расположилось оно в здании аж XVII века постройки. Но время взяло свое, и переезд стал необходим. И вот новый дом для суворовского училища почти готов. Строители сохранили старинную стилистику, но наполнили здание самым современным учебным оборудованием.

Работы начались прошлым летом, спустя чуть больше года военные строители доложили заместителю министра обороны Тимуру Иванову, что объект готов на 99%.

«Завершаются пуско-наладочные работы, комплектация мебелью. Специальным оборудованием. Мы обошли учебный корпус и спальные корпуса. Уверен, что училище встретит своих суворовцев, которые переедут их старых фондов в новый фонд и получат огромное удовольствие», - сказал заместитель министра обороны Российской федерации Тимур Иванов.

В классе - робототехники и автомобильного дела, современные спортивные залы и учебные аудитории, оборудованные по последнему слову. Современный актовый зал на 600 мест, большая и светлая столовая. В зонах отдыха - мягкие кресла и даже бильярд. Жить суворовцы будут в уютных кубриках, каждая комната на два человека.

Постояльцы начнут обживаться в новых условиях уже в конце августа, чтобы первого сентября торжественно начать учебный год и новую главу знаменитого Тверского калининского Суворовского училища.