Огромная сияющая звезда вернулась на шпиль Северного речного вокзала в столице

Знаменитая позолоченная звезда вернулась на шпиль Северного речного вокзала в Москве. Реконструкция исторического здания подходит к концу. Завершающий штрих в ней - установка массивной звезды на шпиле высотой почти в 30 метров.

Звезда создана из устойчивых к перепадам температур и коррозии материалов и украшена сотнями самоцветов, аметистами, кварцами, горным хрусталем.

Благодаря инкрустированной камнями поверхности звезда сияет на солнце и выполняет функцию своеобразного маяка. После открытия обновленного Речного вокзала все желающие смогут прогуляться по набережной. Первые теплоходы причалят в «Порт пяти морей» уже в сентябре.

Ранее сообщалось, что столичный Речной вокзал к 2020 году приведут в первозданный вид, какой он имел еще в далекие 1930-е годы. Восстановление внешнего вида сооружений производится на основе архивных данных и описаний некогда блистательного фасада.