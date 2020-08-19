Цепкало предложил Тихановской стать «переходным президентом»

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что проигравшая выборы Светлана Тихановская должна стать на время в Белоруссии «переходным президентом». Цепкало считает, что в стране должны быть проведены через-пять шесть месяцев новые выборы, а до этого Тихановская будет считаться номинальным главой государства.

«Она (Тихановская) является переходным президентом. Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы - через пять-шесть месяцев в соответствии с Конституцией», - цитирует позицию Цепкало РИА Новости.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Цепкало назвал победу Тихановской совершенно очевидной. Именно поэтому, по его мнению, «она должна являться единственным легитимным на данный момент главой государства».

Изначально основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало не зарегистрировали кандидатом на президентских выборах, объяснив это тем, что тот не смог собрать необходимое для выдвижения число подписей.

Пятнадцатого августа стало известно, что Белоруссия объявила Цепкало в розыск.

Светлане Тихановской же удалось собрать достаточное количество голосов, чтобы принять участие в выборах, однако, по данным ЦИК, за ее кандидатуру в итоге проголосовали всего 10,12% избирателей. После этого политик анонсировала создание координационного совета по трансферу власти.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности страны заявил, что оппозиция решила создать Координационный совет для захвата власти в республике. Глава государства сказал, что правительство предпримет все законные меры, чтобы не допустить этого.