Власти Гродно выполнили требования протестующих

В Белоруссии, в Гродно в ответ на запросы протестующих был организован городской Совет общественного согласия. Соответствующую информацию опубликовали на официальном сайте городского исполкома.

Такое решение было принято местным исполнительным комитетом в отношении требований объединенного штаба Светланы Тихановской, партий, профсоюзов и представителей демократической общественности Гродно.

Помимо этого, в городе легализовали проведение массовых мероприятий на определенных территориях, выбрав для этих целей Советскую площадь и площадь Ленина.

Кроме того, представители руководства гродненского МВД, по сообщению исполкома, принесли публичные извинения гражданам от лица ведомства.

В исполнительном комитете города отметили, что по факту обращений, сообщающих о причинении вреда здоровью в результате применения силы сотрудниками правоохранительных органов на митингах, открыты разбирательства. Все же взятые под стражу участники беспорядков, по данным комитета, отпущены на свободу.