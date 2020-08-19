СМИ: президент Мали объявил о своей отставке после его ареста мятежниками
Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке после его ареста мятежниками.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
СМИ: президент Мали объявил о своей отставке после его ареста мятежниками
Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке после его ареста мятежниками.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
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