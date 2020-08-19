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В сирийский Тахмас вернулась мирная жизнь: жители разводят скот и сажают оливковые рощи

Павел Ремнев
03:37 19.08.2020
Благоприятные условия для возвращения беженцев и граждан Сирии в места их прежнего проживания создали российские саперы, метр за метром обезвредившие территорию минных полей.
В сирийский Тахмас вернулась мирная жизнь: жители разводят скот и сажают оливковые рощи
© Фото: ТРК "Звезда"

Сириец Мустафа совсем недавно вернулся в родной дом - одно из немногих восстановленных зданий в поселке Тахмас. Там живет его семья, условия - очень скромные даже  по меркам беженцев. У жителей нет электричества и очень мало питьевой воды. Еду готовят на дровяной печи, а вместо мебели - матрасы на полу. На них спят дети, которых у Мустафы - восемь. Маленького ребенка накрыли платком, чтобы мухи не донимали.

«Когда мы вернулись, было очень сложно, потому что ничего не было, наш дом был разрушен. Сейчас восстановили дом, сделали небольшой ремонт, и теперь у нас есть хотя бы крыша над головой. Здесь, в поселке были разрушены все дома. Ничего не было, поэтому нам все пришлось восстанавливать с нуля», - говорит Мустафа Сатуф.

Тахмас - поселок бедуинов. В переводе с арабского - народ пустыни. Исторически, все бедуины - кочевники, но из-за засухи в конце 1950-х годов ХХ века они стали жить оседло и кроме скотоводства начали заниматься земледелием. Но климат здесь - очень суровый. Земле нужна постоянная действующая система орошения, поэтому восстанавливать поселок начали именно с нее. Несколько дней назад восстановили подачу воды, стало возможным разводить скот. А неподалеку уже зазеленела первая оливковая роща

Овощи доставлять в Тахмас дешевле, чем растить на месте. Воду качают при помощи дизельного генератора, а топливо - очень дорогое. Помощь оказывают российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон. Они привезли продуктовые наборы для тех, кто совсем недавно вернулся в свои дома. Это значит, что как минимум, несколько дней они смогут не думать о том, как прокормить семью. Но это далеко не все, чем местным жителям помогает российская армия.

«В данном населенном пункте, вследствие комплекса мероприятий, выполненном ВС РФ во взаимодействии с ВС САР, была произведена зачистка местности, были уничтожены пещеры, схроны, где прятались бандгруппы, бандформирования», - говорит начальник 4 отдела ЦПВС и контроля за перемещением беженцев на территории Александр Рошкин.

Российские и сирийские саперы прочесывают все новые участки сельхозугодий, обезвреживают минные поля. А за последними разрозненными бандами охотятся отряды народного ополчения. Красные повязки - их отличительный знак. Со стороны кажется, что этим парням не больше 18. Но они уже закаленные бойцы, говорит их командир.

Недалеко от этого места находится населенный пункт, раньше там была база террористов. Его взяли штурмом, выбили оттуда боевиков, которые потеряли очень много бойцов. Это была последняя их стационарная база.

Теперь главная задача военных - сделать так, чтобы как можно скорее в поселке появилось электричество. Еще одна проблема, которая требует немедленного решения - возврат беженцев, которые оказались на территории, неподконтрольной сирийскому правительству. Сейчас часть из них живет в Ракке, которую контролируют курдские формирования, остальные - в зоне деэскалации Идлиб, где до сих пор действуют террористы.

Когда боевики захватили этот район, многие отсюда ушли. Все беженцы очень хотят вернуться домой. Только там, где они сейчас находятся, в зонах, которые до сих пор контролируют боевики, не разрешено выезжать. И  это еще одна цель работы Центра по примирению враждующих сторон, - договориться с теми, кто удерживает людей. Для этого создаются гуманитарные коридоры, по которым беженцы могут попасть на родину. Здесь - тоже тяжело. Но это - их дом, и все вместе они его обязательно восстановят.

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