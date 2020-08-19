ВОЗ разрабатывает план равномерного распределения вакцины от COVID-19

Вакцина от COVID-19 должна быть распределена между государствами мира равномерно, без каких-либо проявлений национализма в данной области. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

Генеральный директор ВОЗ подчеркнул, что разделение «небесконечных запасов» соответствует интересам отдельно взятых стран в далекой и масштабной перспективе.

«Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности», цитирует его The Hill.

Гебрейесус сообщил, что в организации уже разрабатывают план по осуществлению распределения препарата по странам, к которому можно будет обратиться в случае доказательства эффективности вакцины.

В соответствии с ним, в первую очередь вакцина будет пропорционально разделена между государствами, принимавшими участие в ее создании. После этого препарат следует направить в страны, которым он наиболее необходим в связи с высокой эпидемиологической опасностью.

Ранее российское Министерство здравоохранения продемонстрировало кадры процесса производства вакцины от коронавирусной инфекции.