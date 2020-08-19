Трамп заявил о возможной покупке сегмента TikTok компанией Oracle

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что компания Oracle может приобрести американский сегмент социальной сети TikTok.

Президент отметил, что IT-фирме он нужен наряду с Microsoft и, возможно, другими потенциальными покупателями. Он также указал, что любой из этих покупателей обязан будет выплатить при сделке «значительную компенсацию» Министерству финансов США.

«Oracle — прекрасная компания», - цитирует Трампа Reuters.

Ранее сообщалось, что одна из крупнейших американских корпораций в области производства программного обеспечения, Oracle, являющаяся второй на рынке после Microsoft, вступила в переговоры с китайской компанией ByteDance для возможной покупки сегмента TikTok.

Еще раньше поступала информация, что на американский сегмент социальной сети претендует Twitter, представители которого ведут с ByteDance обсуждение возможного совместного будущего платформ.