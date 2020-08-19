«Ожила бабушка»: в магазине ритуальных услуг рассказали о несостоявшихся похоронах

В поселке Горшечное в Курской области женщина, смерть которой по ошибке диагностировали медики, очнулась на следующий день в морге. К тому времени ее родственники уже успели начать приготовления к похоронам. Об этом «Звезде» рассказала владелица магазина ритуальных услуг Галина Селютина.

«Пришла заказчица Татьяна. Она сначала позвонила мне по телефону рано утром и просила выкопать могилу, заказать полностью все услуги», - уточнила она.

Селютина объяснила, что о «воскрешении» родственницы Татьяна узнала прямо во время подготовки к похоронам.

«Заказала гроб, крест, табличку, венки. Мои ребята поехали копать могилу, а Татьяне позвонили по телефону», - поведала хозяйка магазина.

Женщина во время беседы по телефону звучала взволнованно и несколько раз удивленно воскликнула: «Как ожила?».

«Сказали, что ожила бабушка. Ну, она бросила вещи и побежала в больницу на разборки», - вспомнила Селютина.

Хозяйка ритуального магазина добавила, что для церемонии уже были подготовлены венки, таблички и иная атрибутика, которые в итоге так и не понадобились.

Ранее сообщалось, что очнувшаяся в морге пациентка могла впасть в летаргический сон. Также таким образом ее организм мог отреагировать на лекарства или наркоз.