«Ожила бабушка»: в магазине ритуальных услуг рассказали о несостоявшихся похоронах
В поселке Горшечное в Курской области женщина, смерть которой по ошибке диагностировали медики, очнулась на следующий день в морге. К тому времени ее родственники уже успели начать приготовления к похоронам. Об этом «Звезде» рассказала владелица магазина ритуальных услуг Галина Селютина.
«Пришла заказчица Татьяна. Она сначала позвонила мне по телефону рано утром и просила выкопать могилу, заказать полностью все услуги», - уточнила она.
Селютина объяснила, что о «воскрешении» родственницы Татьяна узнала прямо во время подготовки к похоронам.
«Заказала гроб, крест, табличку, венки. Мои ребята поехали копать могилу, а Татьяне позвонили по телефону», - поведала хозяйка магазина.
Женщина во время беседы по телефону звучала взволнованно и несколько раз удивленно воскликнула: «Как ожила?».
«Сказали, что ожила бабушка. Ну, она бросила вещи и побежала в больницу на разборки», - вспомнила Селютина.
Хозяйка ритуального магазина добавила, что для церемонии уже были подготовлены венки, таблички и иная атрибутика, которые в итоге так и не понадобились.
Ранее сообщалось, что очнувшаяся в морге пациентка могла впасть в летаргический сон. Также таким образом ее организм мог отреагировать на лекарства или наркоз.