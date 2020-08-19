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Ветеринар назвал характерные признаки проявления бешенства у животных

Валентина Пескова
23:47 19.08.2020
Укус животного, страдающего бешенством, может быть очень опасен, поэтому важно вовремя обратиться к специалисту.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com

Заметить признаки заболевания бешенством у своего домашнего питомца можно, проследив за изменениями в его поведения. Как пояснил «Звезде» ветеринарный врач Денис Середа, животное может стать как неожиданно агрессивным, так и, наоборот, чрезмерно дружелюбным.

«Характерная картина бешенства - слюнотечение, водобоязнь, то есть животное в этом случае будет отказываться от воды. Также характерно поедание разных инородных предметов - палки, камни», - рассказал ветеринар.

Специалист пояснил, что бешенство может протекать атипично, когда симптомы данного заболевания могут быть сглажены. Поэтому стоит внимательнее отслеживать поведение животных. Для диких зверей в случае данного недуга характерен тот факт, что они перестают бояться людей и выходят из леса в жилые массивы, где есть человек.

«Укус зараженного бешенством животного может быть опасен для человека. Если рана нанесена ближе к голове, то вирус бешенства может попасть в головной мозг. Поэтому в этом случае ситуация может быть еще критичнее. И необходимо обратиться в ближайший травматологический пункт, чтобы врач позаботился о вашем здоровье», - сказал Денис Середа.

Что касается проявления бешенства конкретно у собак, то никакой особенной специфики здесь нет. По словам специалиста, признаки данного заболевание характерны для всех млекопитающих  и симптомы его схожи независимо от вида.

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