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Над Землей нашли гигантскую аномалию

Анна Берестовая
23:34 19.08.2020
Ученые предполагают, что в будущем она может разделиться на две области с отдельными центрами.
Над Землей нашли гигантскую аномалию
© Фото: pixabay.com

Область пониженной магнитной напряженности, расположенная над юго-западом Африки и Южной Америкой, носящая имя Южно-Атлантической аномалии, расширилась. Об этом накануне сообщили в агентстве NASA.

Подобная область является определенным слабым местом для магнитного поля нашей планеты, защищающего Землю от заряженных солнечных частиц.

Проходящие сквозь такие прорехи на нестандартно близкое расстояние частицы, а также излучаемая ими радиация могут негативно влиять на функционирование бортовых компьютеров спутников. Кроме того, из-за их воздействия могут происходить неполадки в процессе сбора данных о космическом пространстве.

Такого рода аномалии, согласно NASA, могут появляться по двум причинам: из-за наклона Земли или влияния потока жидких металлов внутри внешнего ядра планеты.

Исследователи зафиксировали медленное смещение области пониженной магнитной напряженности в северо-западном направлении. Ученые допускают, что в будущем аномалия может разделиться на две части с собственными центрами.

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