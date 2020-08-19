Над Землей нашли гигантскую аномалию

Область пониженной магнитной напряженности, расположенная над юго-западом Африки и Южной Америкой, носящая имя Южно-Атлантической аномалии, расширилась. Об этом накануне сообщили в агентстве NASA.

Подобная область является определенным слабым местом для магнитного поля нашей планеты, защищающего Землю от заряженных солнечных частиц.

Проходящие сквозь такие прорехи на нестандартно близкое расстояние частицы, а также излучаемая ими радиация могут негативно влиять на функционирование бортовых компьютеров спутников. Кроме того, из-за их воздействия могут происходить неполадки в процессе сбора данных о космическом пространстве.

Такого рода аномалии, согласно NASA, могут появляться по двум причинам: из-за наклона Земли или влияния потока жидких металлов внутри внешнего ядра планеты.

Исследователи зафиксировали медленное смещение области пониженной магнитной напряженности в северо-западном направлении. Ученые допускают, что в будущем аномалия может разделиться на две части с собственными центрами.