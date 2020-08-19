Аллерголог назвала основные продукты для поддержания иммунитета

Во время эпидемии COVID-19 очень важно поддерживать иммунитет своего организма. Как рассказала «Звезде» врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева, для этого в первую очередь следует принимать в пищу продукты, богатые витамином С.

«Если мы говорим о конкретном сезоне, допустим, лете, то все, что мы сейчас можем купить из фруктов и из ягод - это все продукты, богатые витамином С. Сюда относятся и овощи, но в овощах его гораздо меньше. Однако включать только витамин С в наш рацион питания было бы, конечно, неправильно. Конечно, питанию нужно уделять больше внимания. Макро- и микроэлементы, которые содержатся в продуктах, также необходимо учитывать для хорошей работы организма. Это, например, цинк. Ну и отдельно, без привязки к какому-то продукту, нужно употреблять витамины растительного происхождения, а вот белки животного происхождения - сложноваты для переваривания», - говорит Аплетаева.

Нормальный уровень гемоглобина в крови связан с нормальным уровнем железа, который невозможно получить без присутствия витамина В. Уровень железа поддерживается только за счет белков животного происхождения. Если брать продукты, в которых железа много, то организм его не усвоит. Поэтому такие продукты нужно выбирать индивидуально, желательно, по рекомендации врача, объяснила аллерголог.

Например, более жирное мясо в пищу обычно употребляют не часто. А вот говядина, птица и рыба - те продукты, которые должны быть обязательно на столе. А продукты животного происхождения - они и вовсе должны быть в питании ежедневно.

Не менее важными для иммунной системы являются продукты, богатые омега-3. Аллерголог напомнила, что это, например, рыбий жир. Это разновидность кислот, которые не плотные и не насыщенные, но очень важные для нервной системы.

Что касается витаминов группы В, то следует помнить, что в нее входят также В1, В6, В9 и конечно В12. Их, отметила Аплетаева, можно получить, включая в рацион крупы.