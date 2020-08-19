В ОПЕК+ нашли признаки улучшения ситуации на рынке нефти

Министерский мониторинговый комитет стран сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ сообщил о признаках улучшения ситуации на рынке нефти.

В то же время в комитете отметили, что восстановление рынка, на которое влияют в том числе последствия пандемии коронавируса, оказалось гораздо медленнее, чем планировалось.

В комитете указали на сохраняющуюся хрупкость рынка, призвав страны, входящие в сделку, сохранять бдительность.