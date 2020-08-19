«Железобетонный аргумент»: Захарова уличила Запад во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала внесение Литвой в список невъездных действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко «железобетонным аргументом», доказывающим вмешательство стран Запада во внутренние дела Белоруссии.
«Браво! И Минск получает железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии», - написала Захарова на своей странице в Facebook.
Ранее МИД Литвы, наряду с 31 гражданином страны, внес белорусского лидера Александра Лукашенко в список невъездных.
По данным ЦИК Белоруссии, на новых президентских выборах победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Несогласные с результатами граждане страны организовали многотысячные митинги. Беспорядки в стране продолжаются вторую неделю. Пострадали сотни человек.