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«Железобетонный аргумент»: Захарова уличила Запад во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии

Кирилл Васин
22:22 19.08.2020
МИД Литвы, наряду с 31 гражданином страны, внес белорусского лидера Александра Лукашенко в список невъездных.
«Железобетонный аргумент»: Захарова уличила Запад во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала внесение Литвой в список невъездных действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко «железобетонным аргументом», доказывающим вмешательство стран Запада во внутренние дела Белоруссии.

«Браво! И Минск получает железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее МИД Литвы, наряду с 31 гражданином страны, внес белорусского лидера Александра Лукашенко в список невъездных.

По данным ЦИК Белоруссии, на новых президентских выборах победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Несогласные с результатами граждане страны организовали многотысячные митинги. Беспорядки в стране продолжаются вторую неделю. Пострадали сотни человек.

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