В стране и мире США объявили о приостановке или прекращении трех соглашений с Гонконгом Кирилл Васин В США в очередной раз подчеркнули обеспокоенность решением КНР ввести Закон о нацбезопасности в Гонконге. © Фото: defense.gov Вашингтон заявил о приостановке или прекращении действия трех двусторонних соглашений с Гонконгом. В США назвали данную меру ответом на действия Китая. «Мы уведомили власти Гонконга о том, что мы приостанавливаем или прекращаем три двусторонних соглашения», - заявила представитель Госдепа Морган Ортагус. Она отметила, что соглашения касались передачи осужденных, выдачи преступников, а также некоторых налоговых льгот. В США в очередной раз подчеркнули обеспокоенность решением КНР ввести Закон о нацбезопасности в Гонконге. Американская сторона назвала его «подрывающим автономию и свободы». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует