Террористы обстреляли населенный пункт в провинции Алеппо

В рамках реализации положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года, состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту от Вахшия до Кафер-Антун и обратно в провинции Хасеке.

Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Каракозак и Мембидж.

Проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Ракка, Хасеке, Дейр-Эз-Зор по маршрутам: от Хатла до Сальхиях и обратно; от Айн-Иса до Мабрука и обратно; от Телль-Тамер до Мабрука и обратно.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Метрас до Афан и обратно. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Щербицкий.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Кизлахер провинции Хомс, в ходе которой мирному населению выдано 440 продовольственных наборов общим весом 2,7 тонны.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведены 2 503 гуманитарные акции. Общий вес гуманитарного груза составил 4 183 тонны.

За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Басратун в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра».*

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

«Джебхат ан-Нусра»* - террористическая организация, запрещенная в РФ.