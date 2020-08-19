В стране и мире Мятежники в Мали назвали нового лидера Кирилл Васин Мятеж в Мали начался на военной базе недалеко от столицы Бамако. © Фото: РИА Новости Мятежники в Мали назначили лидером «Национального комитета для спасения народа» полковника Ассими Гоиту. Данный комитет создан взамен правительства страны. Полковник Гоита до переворота командовал отрядом спецназа. Об этом сообщило агентство EFE. Ранее мятежники заявили о закрытии границ в Мали и введении комендантского часа. Данные меры приняты «до особого распоряжения». Мятеж в Мали начался на военной базе недалеко от столицы Бамако. Восставшие заявили, что арестовали президента Ибрагима Бубакара Кейта, премьер-министра Бубу Сиссе, а также ряд министров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует