СМИ: МИД Литвы внес Лукашенко в список невъездных

МИД Литвы внес белорусского лидера Александра Лукашенко в список невъездных. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс в эфире национального радио, передает Sputnik Беларусь.

«В этом списке, поименно который я называть не стану, 32 человека, в том числе Александр Лукашенко», - сказал Линкявичюс.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии после президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победу с 80,1% голосов одержал Александр Лукашенко. Оппозиция с результатами выборов не согласна и считает, что победила Тихановская.

В Евросоюзе не признали результаты президентских выборов. Кроме того, Брюссель анонсировал санкции против тех, кто, по мнению представителей ЕС, ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах.