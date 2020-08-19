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ФСБ задержала в Крыму участника незаконного вооруженного формирования

Кирилл Васин
20:52 19.08.2020
Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ

УФСБ России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело в отношении жителя Кировского района Республики Крым, подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России.

Подозреваемый в 2016 году на территории Украины вступил в ряды незаконного вооруженного формирования «батальон им. Н. Челебиджихана». В его составе он прошел обучение обращению с огнестрельным оружием. Также он охранял расположение формирования и содействовал погранслужбе Украины при патрулировании границы.

Далее он вернулся в Крым, продолжив поддержание контактов с «коллегами» по формированию. По адресам проживания подозреваемого сотрудники ФСБ провели следственные действия. Мужчина задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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