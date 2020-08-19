Премьеры РФ и Белоруссии договорились работать над снятием ограничений на пересечение границы

В среду, 19 августа, состоялся телефонный разговор между премьер-министром Белоруссии Романом Головченко и главой Кабмина РФ Михаилом Мишустиным. Об этом сообщила пресс-служба белорусского правительства.

Головченко сообщил Мишустину о принимаемых мерах по предотвращению попыток дестабилизации ситуации в республике. Он также подчеркнул, что все сферы экономики и промышленный комплекс работают в штатном режиме.

«Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия и приняли необходимые решения», - говорится в сообщении.

В частности, по данным пресс-службы, достигнута договоренность о совместной работе соответствующих ведомств двух стран по снятию ограничения на передвижение через белорусско-российскую границу.