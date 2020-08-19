Митинг в поддержку Лукашенко в формате свободного микрофона прошел в Минске

В Минске прошел митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Его провели в сквере имени Жукова в формате свободного микрофона.

На собрании сторонников президента выступили артисты театра, студенты, врач, журналист, композитор и несколько педагогов. Среди их лозунгов звучали требования мира и добра для страны, стремление к защите от «беспредела». Собравшиеся выступили против розни в обществе и внешнего вмешательства в дела страны.

Митинг, официальная часть которого продолжалась примерно 45 минут, собрал около 400 человек. Порядок охраняли милиционеры.

В то же время в столице Белоруссии проходят акции несогласных с итогами президентских выборов. Протестующие переместились от здания МВД к Дому правительства. Инцидентов пока нет, милиция не мешает собравшимся.

По данным ЦИК Белоруссии, на новых президентских выборах победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Несогласные с результатами граждане страны организовали многотысячные митинги. Беспорядки в стране продолжаются вторую неделю. Пострадали сотни человек.