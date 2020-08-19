Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства
Соответствующий указ президент Белоруссии подписал 19 августа.
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Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром Белоруссии с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания. Соответствующий указ президент подписал 19 августа. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Согласно указу, свои посты сохранили все члены предыдущего кабинета, в том числе глава МИД Владимир Макей, министр внутренних дел Юрий Караев и глава Минобороны Виктор Хренин.