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Термометрия и рекреационные зоны: учеба в российских школах с 1 сентября начнется по новым правилам

Роман Закурдаев
Кирилл Васин
19:25 19.08.2020
Среди основных требований Роспотребнадзора к школам в новых условиях - обязательная термометрия, проветривание и создание рекреационных зон, где в отдельных кабинетах учились бы школьники и на переменах отдыхали на таких площадках.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Многие российские родители осознали: то чувство, которое они испытывали накануне похода ребенка в школу 1 сентября, не было волнением по сравнению с эмоциями, которые они переживают сейчас. Ведь учеба из-за пандемии с 1 сентября пройдет по новым правилам.

«Во-первых, затруднена обратная связь с учителем, а во-вторых, это мой последний год в школе и хотелось бы его провести так, чтобы он мне запомнился, а не сидя за компьютером в своей комнате», - отметила ученица 11-класса из Екатеринбурга Александра Лосева.

Как будет устроена учеба с 1 сентября, не знают многие родители. Особенно те, чьи дети пойдут в школу в первый раз.

«Мы не знаем, что нас ждет. Мы до сих пор все в неизвестности. Поэтому, сложно сказать, что неудобно. Неудобно ожидание неизвестного», - заявила мама ученицы 1-го класса из Санкт-Петербурга Светлана Шитова.

Петербург - один из городов страны, где в День знаний линейки проведут в традиционной форме, но только для первых и одиннадцатых классов и, преимущественно, на открытом воздухе, если погода позволит.

Среди основных требований Роспотребнадзора к школам в новых условиях - обязательная термометрия, проветривание и создание рекреационных зон, где в отдельных кабинетах учились бы школьники и на переменах отдыхали на таких площадках. Будет даже отдельный гардероб для начальных классов.

В свой отдельный класс дети будут приходит по индивидуальному расписанию разными маршрутами. Для этого школам рекомендовано использовать все эвакуационные выходы. На урок будут приходить учителя к ученикам, а не наоборот. Общие перемены отменены.  Посещение столовой по графику со своим классом. Носить маски преподавателям лишь рекомендовано.

Продолжение смотрите в сюжете Романа Закурдаева.

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