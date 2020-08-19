В стране и мире Минобороны Белоруссии усилит средства обороны близ границ с Литвой и Польшей Кирилл Васин Оперативное командование усилят отрядом беспилотников, ПВО, средствами радоэлектронной разведки и борьбы, ракетным дивизионом «Точка» и дивизионом «Полонез». © Фото: Виктор Толочко РИА Новости Глава Министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин поставил задачу подготовки предложений по ведению обороны на Гродненском тактическом направлении (у границ с Польшей и Литвой). «В рамках выполнения поручения президента министр обороны генерал-майор Виктор Хренин поставил задачу: подготовить предложения о проведении мероприятий соединениями и воинскими частями Западного оперативного командования по подготовке и ведению обороны на Гродненском тактическом направлении», - говорится в сообщении МО Белоруссии. Отмечается, что предложения представят уже завтра, 20 августа. Оперативное командование усилят отрядом беспилотников, ПВО, средствами радоэлектронной разведки и борьбы, ракетным дивизионом «Точка» и дивизионом «Полонез». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует