Почти сразу пропали из поля зрения: жуткое убийство семьи на турбазе расследуют в Алтайском крае

В Алтайском крае расследуют убийство семьи из четырех человек. Тела погибших обнаружили накануне в номере на туристической базе неподалеку от озера Ая.

По данным следствия, мужчина и женщина, а также 16-летний юноша и 12-летняя девочка приехали на базу 26 июля из Барнаула. С того дня в поле зрения камер видеонаблюдения они не попадали. Номер вскрыли только когда постояльцы не освободили комнату в назначенное время, хотя другие отдыхающие жаловались на неприятный запах на этаже в течение нескольких дней.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 - убийство двух или более лиц», - сообщили «Звезде» в региональном СУ СК РФ.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты, полиция и прокуратура. По данным СМИ, жертвами могут быть 51-летний Иосиф Кременских, который занимал руководящий пост в управлении печати Алтайского края, его супруга и дети.