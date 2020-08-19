Специалист рассказал, опасно ли купаться в цветущем море

Специалист по биологической защите Георгий Фролов в разговоре со «Звездой» рассказал, опасно ли купаться в позеленевшем и цветущем из-за водорослей море.

По его словам, водоросли представляют собой обычные органические соединения. Также они служат пищей для остального животного мира и никакой опасности не представляют.

«Единственное, эта слизь, водоросли – они неприятны. И люди будут их смывать. Никакой опасности это представлять не будет, тем более с точки зрения COVID-19. Это обычные водоросли, они в Анапе часто бывают», - отметил Фролов.

Ранее один из отдыхающих в городе-курорте Анапе снял на видео цветущее Черное море. На кадрах видно, что у берега одного из городских пляжей вода позеленела и зацвела.