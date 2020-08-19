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Игра «белыми»: как живая цепь протестующих в Белоруссии женщин сделала их звеном истории протестов

Андрей Сидорчик
18:55 19.08.2020
Митинги ассоциируются с мирными женщинами в белом. В результате стирается грань понимания, кто попадает под силовые действия правоохранителей
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Victor Lisitsyn, Global Look Press

Андрей Сидорчик, редактор общественно-политической информации Aif.ru, рассказал в студии «Открытого эфира» на «Звезде» о корнях протестного движения женщин в белом, которое можно наблюдать в последнее время во время митингов в Белоруссии.

Движение Damas de Blanco («Дамы в белом») впервые появилось на Кубе в 2003 году. Заявлялось, что в нем состоят родственницы оппозиционеров, осужденных режимом Фиделя Кастро. Впоследствии движение «дам», которых радушно принимали в Белом доме в США, появилось еще в одной стране, которую недолюбливали Соединенные Штаты - в Венесуэле в 2017 году. Также Damas фигурировали и на протестах в Никарагуа. Посыл движения, приверженицы которого появились и на митингах в Белоруссии: «Смотрите, режим угрожает мирным женщинам с цветами».

«Простой пример: возьмите несколько коммунистических партий, которые развивались параллельно - у них будет общая идеология, но развиваться они будут совершенно разными методами. Здесь же - до мелочей копирование, не совпадет мысль кубинки и белоруски на 100% с разницей в полтора десятилетия», - заявил Сидорчик.

Редактор уверен, что таких совпадений не бывает. Сидорчик придерживается мнения, что своей целью «Дамы в белом» ставят мобилизацию напрямую не причастных к протестам людей. Митинги начинают ассоциироваться с мирными женщинами в белом, и грань понимания, кто именно попадает под силовые действия правоохранителей, они или мужчины-провокаторы, стирается.

Также в эфире программы еще один эксперт, политический обозреватель News Front Юрий Селиванов, назвал главное, по его мнению, оружие Запада в процессе участия в политических переворотах, в частности, в настоящее время в Белоруссии. По его мнению, это далеко не то, к чему привыкли те, кто говорит об «оружии».

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции. 

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