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Свидетель защиты заявил, что Ефремов никогда не садился пьяным за руль

Денис Шурыгин
Кирилл Васин
18:25 19.08.2020
По версии следствия, 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Выступающий свидетелем защиты в деле о ДТП со смертельным исходом поэт Андрей Орлов, более известный как Орлуша, заявил, что актер Михаил Ефремов никогда ранее не садился пьяным за руль.

По словам Орлова, Ефремов иногда выпивал, но всегда вызывал такси или пользовался услугой «трезвый водитель».

«Если вы хотите спросить, пил ли Михаил, то Михаил никогда этого не скрывал, и я тоже не скрываю», - отметил свидетель защиты.

По версии следствия, 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации.

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