Названы отличия COVID-19 от сезонных простуд

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко заявила, что основными отличиями коронавируса от ОРВИ и гриппов являются симптомы и время болезни.

По словам специалиста, в момент заболевания первые симптомы могут быть похожими, среди них невысокая температура и общая слабость.

Затем у сезонной простуды начинает развиваться насморк, першение в горле и ломота в мышцах, в то время как при COVID-19 наблюдается потеря вкуса и обоняния.

Также существенные различия наблюдаются и течении заболеваний.

«Обычная ОРВИ длится от трех до семи дней, в то время как при коронавирусной инфекции болезнь может продлиться до трех недель», - отметила Романенко.

Помимо этого, врач напомнила, что зачастую коронавирус сопровождается резким ухудшением состояния, высокой температурой в первые дни и выраженной болью в голове и мышцах.

«Человек может чувствувать нехватку воздуха, появляется одышка и температура поднимается до 39 градусов. В таком случае врач порекомендовала срочную госпитализацию», - добавила специалист в интервью «Ридус».

Ранее специалисты из Германии опубликовали результаты исследования, в ходе которых был установлен новый способ заражения организма частицами COVID-19.