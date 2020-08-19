Лавров призвал белорусов «не идти на поводу у тех, кто осваивает геополитическое пространство»

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал недопустимой попытку использовать внутренние сложности в Белоруссии для того, чтобы вмешиваться в эти процессы извне и навязывать свои порядки.

Он также призвал не использовать текущую ситуацию в стране для подрыва диалога между ее властями и обществом. По его словам, Запад не скрывает, что речь идет о геополитике и борьбе за постсоветское пространство.

«Я очень надеюсь, что белорусы, как и все друзья Белоруссии за границей, у Белоруссии много друзей, смогут сами разобраться в своих делах и не будут идти на поводу у тех, кому Белоруссия нужна исключительно для того, чтобы осваивать геополитическое пространство», - отметил Лавров.

По данным ЦИК Белоруссии, на новых президентских выборах победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Несогласные с результатами граждане страны организовали многотысячные митинги. Беспорядки в стране продолжаются вторую неделю. Пострадали сотни человек.