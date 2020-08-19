«К чему все идет?»: эксперт описал сценарий дальнейшего развития протестов в Белоруссии

Международный обозреватель агентства Sputnik Польша Леонид Свиридов рассказал в студии «Открытого эфира» на телеканале «Звезда» о том, какое будущее, на его взгляд, ждет митинги в Белоруссии. Специалист придерживается мнения, что все вскоре окажется достаточно прозаично.

«Есть, что называется, “усталость металла”. Люди, конечно, недовольны результатом подсчета голосов (на президентских выборах - прим. ред.), люди в ужасе от того, что происходило в специзоляторах. К чему все идет? Все идет, в принципе, к переделу собственности. Модель нынешнего белорусского капитализма идет к тому, что будет передел собственности, приватизация», - заявил обозреватель.

В качестве «образцов», в соответствии с которыми это работает, Свиридов привел Польшу и Чехию.

«Но люди сейчас об этом не думают, люди думают о другом - о своих родственниках и близких», - сказал он.

Напомним, ранее в Белоруссии вспыхнули народные волнения. Митингующие требуют отставки президента страны Александра Лукашенко, в то время как официальные данные говорят о его победе с более чем 80% голосов.