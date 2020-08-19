Украина вышла из семи договоров в рамках СНГ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о выходе страны из семи заключенных в рамках СНГ договоров в сфере гражданской авиации.

Уточняется, что Киев вышел из соглашений «О дальнем радионавигационном обеспечении в СНГ», «О практическом использовании статьи 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации», «О сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации».

Помимо этого, страна не будет выполнять соглашения «О сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства», «О сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства» и меморандум «О принципах взаимодействия и сотрудничества в области гражданской авиации».

После государственного переворота в 2014 году новое руководство Украины объявило курс на разрыв договоров в рамках СНГ. Позже Киев прекратил участие в работе различных структур Содружества и закрыл свое представительство.